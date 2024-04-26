В России впервые промаркировали пиво для собак

На производстве в Московской области впервые в России в рамках эксперимента промаркировали пиво для собак, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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«Лакомство содержит в своем составе хмель и дрожжи – является пивным безалкогольным напитком для собак», - сообщили в компании.

Партию пива для собак промаркировали методом этикирования. Код нанесли на крышку на заводе ветеринарных препаратов «Апиценна».

По данным Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в России доля контрафактных кормов для животных составляет 11%. Предполагается, что маркировка повысит эффективность борьбы с нелегальным оборотом, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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