В России впервые промаркировали пиво для собак
На производстве в Московской области впервые в России в рамках эксперимента промаркировали пиво для собак, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«Лакомство содержит в своем составе хмель и дрожжи – является пивным безалкогольным напитком для собак», - сообщили в компании.
Партию пива для собак промаркировали методом этикирования. Код нанесли на крышку на заводе ветеринарных препаратов «Апиценна».
По данным Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в России доля контрафактных кормов для животных составляет 11%. Предполагается, что маркировка повысит эффективность борьбы с нелегальным оборотом, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В суд поступила апелляционная жалоба на арест замминистра обороны Иванова
- Под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ
- В Самаре пожарная машина увязла в грязи и не доехала на вызов
- СМИ: Железные вилки и ножи пропали из кафе и бизнес-залов в аэропортах России
- В России впервые промаркировали пиво для собак
- Число туристов в Финляндии сократилось на 20% по сравнению с 2019 годом
- Жители Венеции выступили против курортного сбора
- Во Флориде сровняли с землей особняк семьи террориста бен Ладена
- Один человек погиб при обстреле ВСУ в Каховке
- В аэропорту Кишинева объявили эвакуацию в связи с прибытием рейса с Гуцул
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru