Во Флориде сровняли с землей особняк семьи террориста бен Ладена

С 1980-х годов хозяином дома числился брат «террориста номер один» Халил бен Ладен. После трагедии 11 сентября он покинул особняк и скрылся в Саудовской Аравии. Поместье переходило из рук в руки и пришло в упадок.

Последним владельцем здания была небольшая строительная компания. Девелопер решил сровнять заброшенное здание с землей.

По данным New York Post, особняк состоял из пяти спален, пяти санузлов и укрепленного подвала. На участке находился бассейн, спа-зона и конюшня.

Ранее в Лондоне конфисковали особняк, принадлежавший бывшему лидеру Ливии Муаммару Каддафи, сообщает «Радиоточка НСН».

