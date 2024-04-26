Во Флориде сровняли с землей особняк семьи террориста бен Ладена
В городе Окленд американского штата Флорида снесли усадьбу семьи убитого главаря террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, пишет издание New York Post.
С 1980-х годов хозяином дома числился брат «террориста номер один» Халил бен Ладен. После трагедии 11 сентября он покинул особняк и скрылся в Саудовской Аравии. Поместье переходило из рук в руки и пришло в упадок.
Последним владельцем здания была небольшая строительная компания. Девелопер решил сровнять заброшенное здание с землей.
По данным New York Post, особняк состоял из пяти спален, пяти санузлов и укрепленного подвала. На участке находился бассейн, спа-зона и конюшня.
Ранее в Лондоне конфисковали особняк, принадлежавший бывшему лидеру Ливии Муаммару Каддафи, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru