Показатель просмотра ТВ в крупных городах РФ упал до минимума с 2015 года

Время просмотра телевидения жителями российских городов с населением, превышающим 100 тысяч человек, по итогам 2022 года сократилось до 3 часов 26 минут в сутки. Такую статистику обнародовала исследовательская компания Mediascope в аналитическом материале «Медиапотребление в 2022 году».

Такой показатель оказался минимальным с 2015 года, причём более ранние данные в исследовании вообще не приводятся. При этом по сравнению с 2021 годом время просмотра сократилось только на пять минут.