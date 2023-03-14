Показатель просмотра ТВ в крупных городах РФ упал до минимума с 2015 года

Время просмотра телевидения жителями российских городов с населением, превышающим 100 тысяч человек, по итогам 2022 года сократилось до 3 часов 26 минут в сутки. Такую статистику обнародовала исследовательская компания Mediascope в аналитическом материале «Медиапотребление в 2022 году».

Такой показатель оказался минимальным с 2015 года, причём более ранние данные в исследовании вообще не приводятся. При этом по сравнению с 2021 годом время просмотра сократилось только на пять минут.

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По всем городам России без учёта численности населения показатель телесмотрения сохранился на уровне 2021 года. Больше всего телевизор «надоел» в крупных городах аудитории в возрасте от 18 до 24 лет — минус 10%, в целом по стране в этой возрастной категории – минус 8%. В группе старше 65 лет показатель наоборот прибавил 4%.

При этом, как заявил ранее в комментарии НСН руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, в сельской местности телевидение служит основным источником информации.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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