Показатель просмотра ТВ в крупных городах РФ упал до минимума с 2015 года
Время просмотра телевидения жителями российских городов с населением, превышающим 100 тысяч человек, по итогам 2022 года сократилось до 3 часов 26 минут в сутки. Такую статистику обнародовала исследовательская компания Mediascope в аналитическом материале «Медиапотребление в 2022 году».
Такой показатель оказался минимальным с 2015 года, причём более ранние данные в исследовании вообще не приводятся. При этом по сравнению с 2021 годом время просмотра сократилось только на пять минут.
По всем городам России без учёта численности населения показатель телесмотрения сохранился на уровне 2021 года. Больше всего телевизор «надоел» в крупных городах аудитории в возрасте от 18 до 24 лет — минус 10%, в целом по стране в этой возрастной категории – минус 8%. В группе старше 65 лет показатель наоборот прибавил 4%.
При этом, как заявил ранее в комментарии НСН руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, в сельской местности телевидение служит основным источником информации.
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