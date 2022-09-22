«Поедут на передовую»: Депутат Соломатина рассказала, сколько врачей будет мобилизовано
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что в рамках частичной мобилизации потребуется около трех тысяч медработников.
В России не возникнет дефицита врачей, в рамках частичной мобилизации требуется привлечь около трех тысяч медицинских работников, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что врачи в Москве начали получать повестки после объявления в России частичной мобилизации, об этом сообщали также пользователи в социальных сетях. Соломатина рассказала, кто может быть мобилизован в первую очередь.
«Призывать будут в основном военных врачей, которые должны там работать. Многие едут добровольно, это я точно знаю. Сегодня требуется примерно три тысячи медицинских работников на то количество людей, которое туда будет мобилизовано. Я считаю, что это будут профессионалы, люди, которые закончили факультет военно-медицинский, имеют опыт работы, они поедут на передовую», - отметила она.
По словам депутата, российские врачи сегодня работают не только на передовой, но и помогают жителям Донбасса, это четко регламентируется, чтобы не усугубить дефицит кадров в регионах РФ.
«Мои коллеги доктора работают в госпиталях ДНР и ЛНР, помогают жителям этих республик, у них были сложности даже с плановой медицинской помощью. У нас есть дефицит кадров, но не в Москве, например, никто не оставит без медицинской помощи регионы, это все регламентировано, не такое большое количество врачей нужно будет мобилизовать», - успокоила граждан Соломатина.
Сделать обязательным прохождение воинской службы для выходцев из Средней Азии, получивших российское гражданство, было бы неправильно и бессмысленно, заявил ранее глава профсоюза мигрантов Ренат Каримов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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