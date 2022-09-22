«Поедут на передовую»: Депутат Соломатина рассказала, сколько врачей будет мобилизовано

В России не возникнет дефицита врачей, в рамках частичной мобилизации требуется привлечь около трех тысяч медицинских работников, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что врачи в Москве начали получать повестки после объявления в России частичной мобилизации, об этом сообщали также пользователи в социальных сетях. Соломатина рассказала, кто может быть мобилизован в первую очередь.

«Призывать будут в основном военных врачей, которые должны там работать. Многие едут добровольно, это я точно знаю. Сегодня требуется примерно три тысячи медицинских работников на то количество людей, которое туда будет мобилизовано. Я считаю, что это будут профессионалы, люди, которые закончили факультет военно-медицинский, имеют опыт работы, они поедут на передовую», - отметила она.