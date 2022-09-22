«Не более чем погрешность»: Рынок труда в России не заметит потери 300 тысяч работников

Рынок труда не почувствует 300 тысяч мобилизованных работников, а вот три миллиона - это уже будет очень ощутимо. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил президент и основатель SuperJob Алексей Захаров.

«Представим, что мы лишимся 150 тысяч человек на рынке труда. Думаю, что рынок по стране в целом вряд ли потеряет больше. Получается, что Москва потеряет 10-15 тысяч. С точки зрения московского рынка труда, это не более чем погрешность. Это может сказаться, в принципе, на одном конкретном предприятии, где из ста работающих заберут 20. В целом же, слава Богу, это не значимая величина. У нас экономически активное население порядка 70-76 млн человек. Это люди, которые находятся в активном состоянии на рынке труда, из них официально работающих где-то 40 тысяч, плюс мигранты. На долю мобилизованных придется меньше одного процента. В этих масштабах мобилизация на рынке труда не должна сильно отразиться», - отметил эксперт.

По его словам, если мобилизация охватит до миллиона человек - это будет для рынка труда не очень чувствительная история, при том, что половина из миллиона будут те, кто в белом рынке не участвовал.

«Я думаю, начиная от двух-трех миллионов - вот это будет уже чувствительно. Тогда речь пойдет уже не о долях процента, а о процентах и это, думаю, будет заметно. Если придется мобилизовать три миллиона, мы не будем волноваться тогда проблемами рынка труда вообще. Для каждой конкретной ячейки, которую мобилизованный обслуживал – это будет чувствительно, но, если говорить о трудностях работодателей в подборе персонала из-за того, что сейчас 300 тысяч мобилизуют, мне кажется, что нет», - пояснил основатель SuperJob.

Он также предположил, что это где-то может уменьшить зарегистрированную безработицу.

«Может, где-то вместо работы будут предлагать некоторым контракт. Это вопрос к Минтруду, будут ли они взаимодействовать с военкоматами, чтобы своих постоянных безработных, которые долгое время находятся без работы отправлять по контракту за большие деньги», - добавил Захаров.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. По его словам, это составляет 1,1% от общего мобилизационного ресурса.

