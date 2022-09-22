«Не более чем погрешность»: Рынок труда в России не заметит потери 300 тысяч работников
Основатель SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что люди из теневого заработка могут перейти на официальную работу.
Рынок труда не почувствует 300 тысяч мобилизованных работников, а вот три миллиона - это уже будет очень ощутимо. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил президент и основатель SuperJob Алексей Захаров.
«Представим, что мы лишимся 150 тысяч человек на рынке труда. Думаю, что рынок по стране в целом вряд ли потеряет больше. Получается, что Москва потеряет 10-15 тысяч. С точки зрения московского рынка труда, это не более чем погрешность. Это может сказаться, в принципе, на одном конкретном предприятии, где из ста работающих заберут 20. В целом же, слава Богу, это не значимая величина. У нас экономически активное население порядка 70-76 млн человек. Это люди, которые находятся в активном состоянии на рынке труда, из них официально работающих где-то 40 тысяч, плюс мигранты. На долю мобилизованных придется меньше одного процента. В этих масштабах мобилизация на рынке труда не должна сильно отразиться», - отметил эксперт.
По его словам, если мобилизация охватит до миллиона человек - это будет для рынка труда не очень чувствительная история, при том, что половина из миллиона будут те, кто в белом рынке не участвовал.
«Я думаю, начиная от двух-трех миллионов - вот это будет уже чувствительно. Тогда речь пойдет уже не о долях процента, а о процентах и это, думаю, будет заметно. Если придется мобилизовать три миллиона, мы не будем волноваться тогда проблемами рынка труда вообще. Для каждой конкретной ячейки, которую мобилизованный обслуживал – это будет чувствительно, но, если говорить о трудностях работодателей в подборе персонала из-за того, что сейчас 300 тысяч мобилизуют, мне кажется, что нет», - пояснил основатель SuperJob.
Он также предположил, что это где-то может уменьшить зарегистрированную безработицу.
«Может, где-то вместо работы будут предлагать некоторым контракт. Это вопрос к Минтруду, будут ли они взаимодействовать с военкоматами, чтобы своих постоянных безработных, которые долгое время находятся без работы отправлять по контракту за большие деньги», - добавил Захаров.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. По его словам, это составляет 1,1% от общего мобилизационного ресурса.
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