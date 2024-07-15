«Пока, неудачник!»: Волочкова ответила Джигурде на обвинения в алкоголизме

«Мне не нужно было, чтобы меня Джигурда от чего-то уберегал. Кто бы говорил про алкоголь с мухоморами и про многое другое! У него, видимо, выливается какая-то желчь в мой адрес из-за того, что я перестала общаться с ним. Никита познакомился со мной, когда я уже была прима-балериной Мариинского театра, Большого театра, театра Английского национального балета. Если Джигурда всегда примазывался ко мне, пользовался мной для своего пиара и подставлял меня неоднократно, то он не вправе говорить мне про алкоголь. Никита настолько был впечатлен моим прежним шоу “Балерина в зазеркалье Цирка”, что даже попросился поучаствовать. Ему важно было быть рядом со мной в любых обстоятельствах, но с Джигурдой это всегда подстава, это всегда слив какой-то личной информации, это всегда стресс, от которого потом отмываешься месяцами. Поэтому хочу сказать Никите: “Пока, неудачник!”», — резюмировала балерина.

Ранее Волочкова заявила, что не страдает алкогольной зависимостью и «совершенно спокойно» может обходиться без спиртных напитков.

