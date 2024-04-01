Волочкова заявила, что не страдает алкоголизмом
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что не страдает алкогольной зависимостью и «совершенно спокойно» может обходиться без спиртных напитков. Ее интервью размещено на YouTube-канале «Алена, блин!».
По словам балерины, если бы она имела болезненную склонность к алкоголю, она не смогла бы «каждый божий день в балетном зале крутиться на пуантах по три часа».
Волочкова отметила, что полностью отказалась от алкоголя в последнее время ввиду плотного графика.
Ранее певица МакSим (Марина Абросимова) перенесла концерты из-за лечения. Позже исполнительница призналась, что пытается избавиться от алкогольной зависимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru