Волочкова заявила, что не страдает алкоголизмом

По словам балерины, если бы она имела болезненную склонность к алкоголю, она не смогла бы «каждый божий день в балетном зале крутиться на пуантах по три часа».

Волочкова отметила, что полностью отказалась от алкоголя в последнее время ввиду плотного графика.

Ранее певица МакSим (Марина Абросимова) перенесла концерты из-за лечения. Позже исполнительница призналась, что пытается избавиться от алкогольной зависимости.

