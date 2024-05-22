Волочкова заявила, что сохранила дружбу с Джигурдой после скандала с «голым видео»
Анастасия Волочкова заявила НСН, что не ссорилась с Никитой Джигурдой и сохранила человеческие отношения с актером.
Российская балерина Анастасия Волочкова сообщила корреспонденту НСН на премии телеканала RU.TV, что сохранила отношения с актером театра и кино Никитой Джигурдой после скандала с публикацией эротического видео.
«Мы с Никитой вовсе не ссорились! Произошла нелепая история со сливом в интернет нашего домашнего видео. Меня это сильно огорчило, но, когда я разобралась с ситуацией, когда я узнала, что это сделал не Никита, он это подтвердил, мы сохранили отношения. Он говорил добрые слова обо мне. Мне кажется, дружить надо уметь, мы сохранили человеческие отношения», - сказала она.
Ранее Джигурда рассказал «Радиоточке НСН», что эротическое видео выложил в Сеть его бывший водитель Евгений Ильин. Актер добавил, что подал в суд на главного редактора издания «СтарХит» Анастасию Ананьину и Telegram-канал «НеМалахов», которые опубликовали видео на своих площадках.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Симоньян опубликовала имена пленных солдат ВСУ, которых Киев не хочет менять
- Инфляция в России замедлилась по итогам недели
- Семья Шумахера отсудила 200 тысяч евро за сгенерированное нейросетью интервью
- Два человека погибли при украинском обстреле Лисичанска
- Минсельхоз заявил о подорожании мяса в России
- Цены на аренду элитного жилья в Москве достигли исторического максимума
- Суд зарегистрировал иск футболиста Мамаева к бывшей супруге
- Убившим семерых человек военным в Херсонской области предъявили обвинения
- Суд в Краснодаре продлил арест обвиняемым в убийстве аниматоров
- В Москву с официальным визитом прибыл король Бахрейна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru