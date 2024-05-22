Волочкова заявила, что сохранила дружбу с Джигурдой после скандала с «голым видео»

Анастасия Волочкова заявила НСН, что не ссорилась с Никитой Джигурдой и сохранила человеческие отношения с актером.

Российская балерина Анастасия Волочкова сообщила корреспонденту НСН на премии телеканала RU.TV, что сохранила отношения с актером театра и кино Никитой Джигурдой после скандала с публикацией эротического видео.

Волочкова призналась, что обвинила Джигурду в сливе видео «не разобравшись»
«Мы с Никитой вовсе не ссорились! Произошла нелепая история со сливом в интернет нашего домашнего видео. Меня это сильно огорчило, но, когда я разобралась с ситуацией, когда я узнала, что это сделал не Никита, он это подтвердил, мы сохранили отношения. Он говорил добрые слова обо мне. Мне кажется, дружить надо уметь, мы сохранили человеческие отношения», - сказала она.

Ранее Джигурда рассказал «Радиоточке НСН», что эротическое видео выложил в Сеть его бывший водитель Евгений Ильин. Актер добавил, что подал в суд на главного редактора издания «СтарХит» Анастасию Ананьину и Telegram-канал «НеМалахов», которые опубликовали видео на своих площадках.

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ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM/ПАВЕЛ КАШАЕВ
ТЕГИ:Никита ДжигурдаАнастасия Волочкова

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