Мясников рассказал о неизбежности четвертой волны коронавируса

Массовая вакцинация от COVID-19 может снизить проценты смертности, что подтверждает опыт стран, в которых привилось большая часть населения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на доктора Александра Мясникова.

По его словам, россиян ожидает четвертая волна коронавируса и это неизбежно. На данный момент смертность от COVID-19 составляет 2,7%. По данным доктора, осенью можно прогнозировать, что число зараженных каждый день будет увеличиваться на 40 тысяч в день, что является худшим сценарием, к которому также нужно быть готовым.

Как отметил Мясников, из всех заболевших около 20% сталкиваются с пневмонией. При этом ожидаемая смертность составляет до 800 человек в день. Переломить ситуацию сможет только вакцинация.

Ранее Мясников сообщил, что найти универсальный препарат от коронавируса и от гриппа не получится.

