Италия выдала ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Италия выдала Германии подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Как пишет ТАСС, об этом заявили в генпрокуратуре Германии.
Как рассказала старший прокурор Инес Петерсон, подозреваемый был экстрадирован из Италии, меру пресечения ему изберут 28 ноября.
«Завтра он должен предстать в Карлсруэ перед следственным судьей Верховного суда ФРГ», - сказала она.
Ранее суд в Польше отклонил запрос ФРГ об экстрадиции украинца Владимира Журавлева, который подозревается в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
