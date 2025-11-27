Италия выдала ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Как рассказала старший прокурор Инес Петерсон, подозреваемый был экстрадирован из Италии, меру пресечения ему изберут 28 ноября.

«Завтра он должен предстать в Карлсруэ перед следственным судьей Верховного суда ФРГ», - сказала она.

Ранее суд в Польше отклонил запрос ФРГ об экстрадиции украинца Владимира Журавлева, который подозревается в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

