Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 40 млн россиян

Почти 40 млн человек в России прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Такие цифры озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также она отметила, что за последние сутки было сделано 398 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением по состоянию на 22 сентября из-за подозрения на COVID-19 остаётся более 1 миллиона человек, пишет RT.