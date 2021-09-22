Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 40 млн россиян
Почти 40 млн человек в России прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Такие цифры озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Также она отметила, что за последние сутки было сделано 398 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением по состоянию на 22 сентября из-за подозрения на COVID-19 остаётся более 1 миллиона человек, пишет RT.
А ранее Попова отметила, что заболеваемость коронавирусом повышается в 36 российских регионах, рост отмечается интенсивный. В связи с этим глава ведомства Анна Попова призвала обеспечить готовность всех систем для снижения интенсивности нового подъема заболеваемости коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru