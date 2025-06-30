В России назвали самые востребованные профессии у трудовых мигрантов
Треть мигрантов работает в сфере обслуживания: курьеры, такси и клининг, заявил НСН эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.
Мигранты в России чаще всего работают в строительстве и сельском хозяйстве, заявил член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох в пресс-центре НСН.
«Самые востребованные профессии у мигрантов в России – это строительство, это сервис, обслуживание, а также сельское хозяйство и торговля, дорожные работы. Больше всего в сервисе, так как это очень широкий спектр деятельности», - рассказал он.
При этом эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов добавил, что треть мигрантов работает в сфере обслуживания: курьеры, такси и клининг.
«За месяц москвичам осуществляется 20 миллионов курьерских доставок, это колоссальные цифры. Плюс еще такси, клининг…Сервис потребляет до трети всех мигрантов», - добавил собеседник НСН.
Мигранты не могут работать в аптеках и местах, где есть любой уровень гостайны, заявил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
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