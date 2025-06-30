Мигранты в России чаще всего работают в строительстве и сельском хозяйстве, заявил член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох в пресс-центре НСН.

«Самые востребованные профессии у мигрантов в России – это строительство, это сервис, обслуживание, а также сельское хозяйство и торговля, дорожные работы. Больше всего в сервисе, так как это очень широкий спектр деятельности», - рассказал он.

При этом эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов добавил, что треть мигрантов работает в сфере обслуживания: курьеры, такси и клининг.

«За месяц москвичам осуществляется 20 миллионов курьерских доставок, это колоссальные цифры. Плюс еще такси, клининг…Сервис потребляет до трети всех мигрантов», - добавил собеседник НСН.

Мигранты не могут работать в аптеках и местах, где есть любой уровень гостайны, заявил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

