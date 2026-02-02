В ДТП на трассе «Сибирь» погибли абитуриенты ведомственного вуза ФСИН

Четыре абитуриента ведомственного вуза Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник службы погибли в результате автокатастрофы с участием пассажирской «Газели» и грузовика на трассе Р-255 «Сибирь», сообщила пресс-служба ФСИН в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что погибшие являлись несовершеннолетними кандидатами на поступление в учебное заведение. Еще шесть человек были доставлены в медицинские учреждения Красноярского края с травмами различной степени тяжести.

Четверо подростков и один взрослый погибли в ДТП под Красноярском

Авария произошла 2 февраля в Рыбинском муниципальном округе. По предварительным данным, у грузовика, следовавшего в сторону Красноярска, отсоединился прицеп, который выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «Газелью».

В МВД сообщили, что грузовой автомобиль буксировал модульный дом. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, проинформировало ГУ МВД России по Красноярскому краю, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
