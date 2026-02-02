В ДТП на трассе «Сибирь» погибли абитуриенты ведомственного вуза ФСИН

Четыре абитуриента ведомственного вуза Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник службы погибли в результате автокатастрофы с участием пассажирской «Газели» и грузовика на трассе Р-255 «Сибирь», сообщила пресс-служба ФСИН в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что погибшие являлись несовершеннолетними кандидатами на поступление в учебное заведение. Еще шесть человек были доставлены в медицинские учреждения Красноярского края с травмами различной степени тяжести.