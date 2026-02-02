Трамп заявил о готовности Индии отказаться от российской нефти

Президент США Дональд Трамп после разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Нью-Дели якобы согласен прекратить закупки российской нефти и расширить торгово-экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, индийская сторона выразила готовность нарастить импорт американской нефти, а также, возможно, сырья из Венесуэлы. Помимо этого, президента США сообщил, что Индия согласилась снизить пошлины и нетарифные торговые барьеры для американских товаров до нулевого уровня.