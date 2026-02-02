В метро Москвы начали выборочно досматривать телефоны пассажиров

В пресс-службе также напомнили, что все пользователи метро проходят обязательный досмотр с применением рамок металлодетекторов.

Ранее аналогичные меры вызвали жалобы пассажиров в Санкт-Петербурге. В конце января вице-губернатор города Кирилл Поляков заявил, что усиленные проверки связаны с повышенными требованиями безопасности. Он отметил, что пассажиры не обязаны снимать блокировку с телефона, и призвал горожан с пониманием относиться к временным ограничениям, передает «Радиоточка НСН».

