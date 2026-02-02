Зеленский анонсировал отдельные переговоры Украины и США в Абу-Даби

Украинская делегация на переговорах по урегулированию конфликта в Абу-Даби проведет отдельные двусторонние встречи с представителями США. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, перед новым раундом переговоров он провел совещание с участниками украинской переговорной команды.

СМИ: Новый раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби перенесли

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что очередной раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта пройдет в Абу-Даби 4 и 5 февраля.

Предыдущие консультации в трехстороннем формате состоялись в Абу-Даби 23 и 24 января. Тогда обсуждались вопросы безопасности и возможные подходы к дальнейшему диалогу, передает «Радиоточка НСН».

