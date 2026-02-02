Зеленский анонсировал отдельные переговоры Украины и США в Абу-Даби

Украинская делегация на переговорах по урегулированию конфликта в Абу-Даби проведет отдельные двусторонние встречи с представителями США. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, перед новым раундом переговоров он провел совещание с участниками украинской переговорной команды.