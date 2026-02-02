Глава РФПИ вновь призвал к отставке премьера Великобритании
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев снова выступил с призывом к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Соответствующее заявление Дмитриев опубликовал в социальной сети X, ограничившись формулировкой о необходимости ухода главы британского правительства с поста.
Ранее в январе Дмитриев уже поднимал эту тему в той же соцсети, запустив опрос о целесообразности отставки Стармера.
По итогам голосования, как утверждал глава РФПИ, 96% участников поддержали идею ухода британского премьера, передает «Радиоточка НСН».
