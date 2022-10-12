«Погрозили пальчиком!»: Что стоит за решением ФАС по завышенным ценам МТС

В России возможен рост тарифов сотовой связи на 9-10%, однако «картельного сговора» операторов ФАС не допустит, сказал в интервью НСН шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила компанию МТС в нарушении антимонопольного законодательства. В ведомстве, в частности, указали на январское повышение стоимости услуг для 28 млн абонентов в среднем на 9,5%.