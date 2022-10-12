«Погрозили пальчиком!»: Что стоит за решением ФАС по завышенным ценам МТС
Если операторы решат одновременно повысить тарифы, ФАС раздаст «всем сестрам по серьгам», сказал в эфире НСН Леонтий Букштейн.
В России возможен рост тарифов сотовой связи на 9-10%, однако «картельного сговора» операторов ФАС не допустит, сказал в интервью НСН шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила компанию МТС в нарушении антимонопольного законодательства. В ведомстве, в частности, указали на январское повышение стоимости услуг для 28 млн абонентов в среднем на 9,5%.
«Когда оператору грозит пальчиком ФАС, ему не остается ничего, кроме как исполнить решение. Никаких дискуссий здесь не предполагается. Если, кто-то переплатил, учтут в следующих платежах. Если написано "вернуть переплату", тогда в следующем месяце это будет учтено. Это не проблема. У МТС почти 30 млн абонентов, с каждого по копеечке - и вырастает мешок денег. Правда, у операторов сейчас не самое лучшее время. Во-первых, у них проблемы с уходом поставщиков оборудования Ericsson и Nokia, во-вторых, возрастают затраты на ремонтные работы. Тем не менее, было сказано в свое время, что никаких спонтанных повышений быть не может», - сказал Букштейн.
При этом он исключил возможность «картельного сговора» между сотовыми операторами о повышении цен.
«Если они все вместе примут решение, ФАС раздаст «всем сестрам по серьгам». Нельзя этого делать. Но если операторы, - не один, они все в одной лодке, - представят свои расчеты, ссылаясь на ситуацию и проблемы с импортом, ФАС может разрешить маленькую сумму надбавить. Никуда от этого не деться. Кроме "Ростелекома" операторы – частные компании, и главная задача для них – прибыль, а не просто делать нам приятное», - указал эксперт.
По мнению Букштейна, если повышение тарифов и будет, это произойдет не сегодня.
«С течением времени, не сейчас. Было сказано, что на 6-7 месяцев хватает запасов для ремонта и обслуживания, но если ситуация не улучшится, ФАС может с каким-то повышением согласиться. Если есть необходимость, то 9-10% это не так страшно. Так что я бы здесь панику не поднимал, Да, неприятно, ну а что дешевеет? Надо же понимать, что мы живем, как говорят в театре, в предложенных обстоятельствах», - заключил собеседник НСН.
По данным ФАС, общее повышение компанией МТС тарифов для 28 млн абонентов составило в 2022 году более 20% при инфляции 10,5% на конец августа. Регулятор выдал оператору предписание о необходимости снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. В компании ранее объясняли повышение тарифов ростом трат и пообещали изучить предписание ФАС.
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