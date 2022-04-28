Крупнейшие российские операторы повысили цены на мобильную связь
Крупнейшие российские сотовые операторы подняли цены на связь: подорожали новые и архивные тарифы, некоторые и вовсе закрыли для подключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, «МегаФон» повысил цены на тарифные планы «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф», «Максимум» в линейке «Без переплат» в некоторых регионах. Стоимость услуг выросла примерно на 30 рублей. Компания объяснила изменение цен увеличением затрат на услуги и сохранение высокого качества связи. В свою очередь, МТС поднял на 30-50 рублей цены на «Нетариф» и «Нетариф Джуниор».
Кроме того, операторы стали чаще запускать новые тарифы и переводить в архив действующие. В частности, Tele2 отказался от планов «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Супер онлайн+», а «Вымпелком» убрал тариф «Анлим».
По данным аналитиков, операторы увеличили цены максимум на 10 процентов в некоторых регионах. При этом ранее Федеральная антимонопольная служба разрешила поэтапно повышать цены на мобильную связь с учетом инфляции.
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