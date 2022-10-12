ФАС признала оператора связи МТС виновным в необоснованном завышении тарифов
Федеральная антимонопольная служба начала административное расследование из-за необоснованного повышения тарифов МТС, сообщает агентство «Прайм».
Как заявили в ФАС, оператор связи необоснованно завысил стоимость услуг для абонентов. За 2022 год цена тарифа увеличилась более чем на 20% при инфляции в 10,5%. В конечном итоге, нарушение МТС антимонопольного законодательства затронуло более 28 миллионов человек.
Как подчеркнули в ведомстве, компания МТС не представила в ФАС подтверждение увеличения своих расходов в объеме, достаточном для обоснования роста цен.
«Служба выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня», — говорится в сообщении.
Размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования, добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста цен на тарифы Tele2, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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