ФАС признала оператора связи МТС виновным в необоснованном завышении тарифов

Федеральная антимонопольная служба начала административное расследование из-за необоснованного повышения тарифов МТС, сообщает агентство «Прайм».

Как заявили в ФАС, оператор связи необоснованно завысил стоимость услуг для абонентов. За 2022 год цена тарифа увеличилась более чем на 20% при инфляции в 10,5%. В конечном итоге, нарушение МТС антимонопольного законодательства затронуло более 28 миллионов человек.

Как подчеркнули в ведомстве, компания МТС не представила в ФАС подтверждение увеличения своих расходов в объеме, достаточном для обоснования роста цен.

«Служба выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня», — говорится в сообщении.

ФАС проверит завышение цен на обмундирование и медтовары

Размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста цен на тарифы Tele2, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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