ФАС признала оператора связи МТС виновным в необоснованном завышении тарифов

Федеральная антимонопольная служба начала административное расследование из-за необоснованного повышения тарифов МТС, сообщает агентство «Прайм».

Как заявили в ФАС, оператор связи необоснованно завысил стоимость услуг для абонентов. За 2022 год цена тарифа увеличилась более чем на 20% при инфляции в 10,5%. В конечном итоге, нарушение МТС антимонопольного законодательства затронуло более 28 миллионов человек.

Как подчеркнули в ведомстве, компания МТС не представила в ФАС подтверждение увеличения своих расходов в объеме, достаточном для обоснования роста цен.

«Служба выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня», — говорится в сообщении.