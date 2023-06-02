«Истерики - на контроль»: Детский психолог рассказала, когда стоит давать гаджет ребенку

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что детям до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и социальными сетями. Об этом политик заявил в интервью «Первому каналу». По мнению Тарановой, принимая решение, позволять или нет пользоваться интернетом, надо руководствоваться не возрастом, а состоянием психики ребенка.

«Время в интернете проводить можно, но дозированно по времени и по той информации, которую человек потребляет в интернете. Все зависит не от возраста, поскольку такой зависимости подвержены и взрослые люди, а от того, насколько человек способен контролировать свои эмоции в общении с другими людьми, свое время, правильно расставлять приоритеты и не делать так, чтобы виртуальная жизнь полностью подменяла реальную. На это влияют особенности психики человека и его нервной системы», — сказала Таранова.

Собеседник НСН также дала несколько советов родителям, как контролировать отношение детей к интернету и гаджетам.

«Хорошо бы не формировать зависимость изначально, не доводить ребенка до одержимости гаджетами. Надо смотреть на реакцию ребенка, на его способность откладывать телефон в сторону и переключаться на более важные дела. Если же у ребенка возникает истерика, когда у него забирают гаджет или появляются какие-то ограничения, взрослым нужно ставить этот процесс на контроль. Свобода всегда предполагает ответственность. Свободу общения в интернете надо давать только тогда, когда ребенок готов к ней, когда он будет себя контролировать и не сделает ничего такого, что могло бы навредить в интернете ему и другим людям. Когда взрослый понимает, что ребенок может осуществлять этот контроль самостоятельно, можно постепенно предоставлять ему свободу действий. Тогда не будет и зависимости от гаджетов и интернета. Также нельзя забывать и об увлечениях ребенка, его интересах, обязанностях по дому и живом общении со сверстниками», — подытожила она.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург выступил против запрета видеосъемки на уроках. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

