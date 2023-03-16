В Greenpeace назвали причины пожара в Астраханском заповеднике
Все пожары, которые начали происходить в южных регионах России, являются рукотворными, отметил в эфире НСН Григорий Куксин.
Пожар в Астраханском заповеднике произошел по вине людей, которые умышленно поджигают траву, чтобы отвлечь службу охраны от борьбы с браконьерством или отомстить за составленные протоколы на этот счет, рассказал руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин в разговоре с НСН.
Накануне РИА Новости сообщили, что еще один пожар возник на территории Астраханского заповедника на площади около четырех тысяч гектаров. При этом первый пожар, который начался вечером 14 марта, был локализован. Григорий Куксин отметил, что заповедник поджигают каждый год.
«Астраханский заповедник находится в очень пожароопасном месте. У местных жителей есть традиция поджигать траву, в том числе умышленно, чтобы отвлечь службу охраны заповедника от борьбы с браконьерством или отомстить за составленные протоколы. Ситуацию сложно удерживать, она такая каждый год. Но заповедник страдает не каждый год: иногда удается остановить пожар на границе, а иногда не получается, особенно в условиях сильного ветра. Это море тростника, растущего прямо из воды. Огонь легко обходит пожарных по воде, очень трудно перемещаться, только на лодках», - сказал Куксин.
Он также рассказал, что все пожары, которые начали происходить в южных регионах России, являются рукотворными. По словам Куксина, поджоги устраивали и органы власти, которые выполняли план по профилактическим выжиганиям травы.
«Это не проблема заповедников в чистом виде. Это проблемы пожаров, которые сейчас идут по южным регионам. Все пожары, которые сейчас действуют, рукотворные, ни одного естественного пожара нет. Основная причина – это поджоги травы. Кому-то кажется, что это полезно и зеленая вырастет, кому-то кажется, что будет удобнее сети ставить, когда вода поднимется. К этому добавляются поджоги со стороны органов власти. Есть регионы, которые выполняют планы по профилактическим выжиганиям. Они должны отличаться от обычных поджогов травы, если их проводить по правилам. В этой связи Рослесхоз в этом году рекомендовал регионам отказаться от практики выжигания полностью», - резюмировал Куксин.
Так, 14 марта произошло возгорание на территории Обжоровского участка Астраханского заповедника на острове Блинов. Спустя сутки площадь, пройденная огнем, составила порядка трех тысяч гектаров. Ситуация осложнялась сильным ветром, сообщает НСН.
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