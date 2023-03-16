В Greenpeace назвали причины пожара в Астраханском заповеднике

Накануне РИА Новости сообщили, что еще один пожар возник на территории Астраханского заповедника на площади около четырех тысяч гектаров. При этом первый пожар, который начался вечером 14 марта, был локализован. Григорий Куксин отметил, что заповедник поджигают каждый год.

«Астраханский заповедник находится в очень пожароопасном месте. У местных жителей есть традиция поджигать траву, в том числе умышленно, чтобы отвлечь службу охраны заповедника от борьбы с браконьерством или отомстить за составленные протоколы. Ситуацию сложно удерживать, она такая каждый год. Но заповедник страдает не каждый год: иногда удается остановить пожар на границе, а иногда не получается, особенно в условиях сильного ветра. Это море тростника, растущего прямо из воды. Огонь легко обходит пожарных по воде, очень трудно перемещаться, только на лодках», - сказал Куксин.

Он также рассказал, что все пожары, которые начали происходить в южных регионах России, являются рукотворными. По словам Куксина, поджоги устраивали и органы власти, которые выполняли план по профилактическим выжиганиям травы.