В России начался сезон лесных пожаров
С начала года в России произошло 14 пожаров в шести регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Рослесхоза Алексея Венглинского.
Во время заседания в Совете Федерации Венглинский отметил, что на сегодняшний день площадь возгораний еще небольшая - 167 гектаров. Пожары преимущественно происходят в Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном округах, добавил он.
По его словам, пожароопасный сезон в России только начался.
Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин в разговоре с НСН заявил, что абсолютно все весенние лесные пожары в стране происходят по вине человека.
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