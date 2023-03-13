В России начался сезон лесных пожаров

С начала года в России произошло 14 пожаров в шести регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Рослесхоза Алексея Венглинского.

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Во время заседания в Совете Федерации Венглинский отметил, что на сегодняшний день площадь возгораний еще небольшая - 167 гектаров. Пожары преимущественно происходят в Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном округах, добавил он.

По его словам, пожароопасный сезон в России только начался.

Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин в разговоре с НСН заявил, что абсолютно все весенние лесные пожары в стране происходят по вине человека.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПожарЛесные Пожары
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