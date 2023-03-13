В России начался сезон лесных пожаров

Во время заседания в Совете Федерации Венглинский отметил, что на сегодняшний день площадь возгораний еще небольшая - 167 гектаров. Пожары преимущественно происходят в Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном округах, добавил он.

По его словам, пожароопасный сезон в России только начался.

Ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин в разговоре с НСН заявил, что абсолютно все весенние лесные пожары в стране происходят по вине человека.

