Подсчитаны потери звезд российской эстрады из-за коронавируса

Звезды отечественного шоу-бизнеса несут многомиллионные убытки, так как были вынуждены отменить гастроли из-за распространения коронавируса. Об этом изданию Super рассказал организатор концертов Игорь Ковалев.

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Так Филипп Киркоров, которому пришлось отменить концертный тур по Прибалтике, лишился 50 миллионов рублей. В свою очередь Сергей Лазарев был вынужден свернуть уже начавшийся тур в России — его потери составили 9 млн рублей.

Ковалев добавил, что сейчас главная проблема — подобрать новые даты выступлений. При этом он призвал зрителей не сдавать билеты.

«Не сдавайте билеты на любимых артистов — поверьте, все они найдут возможность выступить у вас», - сказал он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН предположил, что концерты в России возобновятся только к концу года, в худшем случае — только в 2021 году.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусФилипп КиркоровШоу-бизнес
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