Подсчитаны потери звезд российской эстрады из-за коронавируса
Звезды отечественного шоу-бизнеса несут многомиллионные убытки, так как были вынуждены отменить гастроли из-за распространения коронавируса. Об этом изданию Super рассказал организатор концертов Игорь Ковалев.
Так Филипп Киркоров, которому пришлось отменить концертный тур по Прибалтике, лишился 50 миллионов рублей. В свою очередь Сергей Лазарев был вынужден свернуть уже начавшийся тур в России — его потери составили 9 млн рублей.
Ковалев добавил, что сейчас главная проблема — подобрать новые даты выступлений. При этом он призвал зрителей не сдавать билеты.
«Не сдавайте билеты на любимых артистов — поверьте, все они найдут возможность выступить у вас», - сказал он.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН предположил, что концерты в России возобновятся только к концу года, в худшем случае — только в 2021 году.
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