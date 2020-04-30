Подсчитаны потери звезд российской эстрады из-за коронавируса

Так Филипп Киркоров, которому пришлось отменить концертный тур по Прибалтике, лишился 50 миллионов рублей. В свою очередь Сергей Лазарев был вынужден свернуть уже начавшийся тур в России — его потери составили 9 млн рублей.



Ковалев добавил, что сейчас главная проблема — подобрать новые даты выступлений. При этом он призвал зрителей не сдавать билеты.



«Не сдавайте билеты на любимых артистов — поверьте, все они найдут возможность выступить у вас», - сказал он.



Ранее продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН предположил, что концерты в России возобновятся только к концу года, в худшем случае — только в 2021 году.

