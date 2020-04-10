Андрей Разин предрек нищету Галкину и Пугачевой из-за COVID-19

Российский продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в Instagram предрек обнищание звездам отечественного шоу-бизнеса из-за распространения коронавируса.

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Он отметил, что если в ближайшие полгода ситуация с распространением инфекции не улучшится, многим знаменитостям придется выставлять на аукцион свое имущество.

«Боюсь, что Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие будут продавать свои вещи с аукционов для коллекционеров, потому что жить им будет скоро не на что», - написал продюсер.

В своем сообщении Разин так же посетовал на то, что многие отечественные знаменитости как не платили налоги на протяжении последних 30 лет, так и не платят их сейчас, пишут «Дни.ру».

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ФОТО: РИА Новости
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