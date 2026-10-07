СМИ: Смертельную вакцину для животных «Мультикан-8» продавали по поддельному паспорту качества

После введения препарата погибли сотни собак по всей стране. Как оказалось, поддельный документ компании-изготовителя «Ветбиохим» разместили в электронной системе данных, когда прививка попала в ветеринарные лечебницы. Партию №20 убрали из оборота. По материалам проверки прокуратуры Москвы заведено уголовное дело.

В результате применения вакцины погибли более 300 здоровых домашних питомцев. Владельцы утверждают, что после прививки собак рвало кровью, сжигало изнутри высокой температурой и обезвоживало диареей. Многие питомцы не выжили.

Производитель допустил невозможную ошибку, сделав вакцину опасной для животных, а последствия могли бы быть намного хуже. Однако не все хозяева добьются справедливости, рассказал НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

