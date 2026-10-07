2000 рублей в час: Россияне будут платить за охрану от медведей в лесах
В России туристы будут вынуждены платить 2000 рублей в час за охранника от медведей, сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идет о национальном парке Бурятии. В противном случае на территорию попасть не получится. Самостоятельные прогулки в Забайкальском нацпарке запретили из-за нашествия косолапых. Вход возможен только для экскурсионных делегаций с инспектором. Если раньше маршрут к лежбищу байкальской нерпы стоил для группы 2,5 тысячи рублей за час, теперь россияне будут платить 4,5 тысячи рублей. Иностранцам это обойдется в 7 тысяч.
В ходе посещения леса охранник оценивает обстановку, считывает следы зверей, применяет сигнальные ракеты или шумовые патроны. Если медведь решит примкнуть к гостям, по нему могут выстрелить из служебного оружия.
О выходах хищников в республике сообщается по 15-20 раз в сутки. К началу октября было застрелено 356 особей, тогда как за весь 2025 год — 39.
Медведи перестанут выходить к границам населенных пунктов и нападать на людей к ноябрю-декабрю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В доход государства могут обратить имущество экс-первого вице-губернатора Кузбасса Телегина
- Глава РСПП Шохин не считает, что компромисс по налогу на сверхдоходы уже найден
- В Верховную Раду внесли законопроект об отказе на вступление в НАТО
- 2000 рублей в час: Россияне будут платить за охрану от медведей в лесах
- В ЯНАО будут платить по миллиону за сбитый дрон
- На Западе предупредил о росте цен на нефть до $200 из-за отсутствия запасов
- Посольство США в РФ предупредило американцев об угрозе чумы и призвало покинуть страну
- Россияне скупают роман Камю «Чума» после новостей о заболевании в Иркутской области
- В КПРФ предложили субсидии всем россиянам, чьи платежи по ЖКХ выше 10% от дохода
- СМИ: Смертельную вакцину для животных «Мультикан-8» продавали по поддельному паспорту качества