2000 рублей в час: Россияне будут платить за охрану от медведей в лесах

Речь идет о национальном парке Бурятии. В противном случае на территорию попасть не получится. Самостоятельные прогулки в Забайкальском нацпарке запретили из-за нашествия косолапых. Вход возможен только для экскурсионных делегаций с инспектором. Если раньше маршрут к лежбищу байкальской нерпы стоил для группы 2,5 тысячи рублей за час, теперь россияне будут платить 4,5 тысячи рублей. Иностранцам это обойдется в 7 тысяч.

В ходе посещения леса охранник оценивает обстановку, считывает следы зверей, применяет сигнальные ракеты или шумовые патроны. Если медведь решит примкнуть к гостям, по нему могут выстрелить из служебного оружия.

О выходах хищников в республике сообщается по 15-20 раз в сутки. К началу октября было застрелено 356 особей, тогда как за весь 2025 год — 39.

Медведи перестанут выходить к границам населенных пунктов и нападать на людей к ноябрю-декабрю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

