В ЯНАО будут платить по миллиону за сбитый дрон

Постановление об этом подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Речь идет о беспилотниках противника. Выплата полагается в случае, если защищаемые объекты не получили повреждений.

9 сентября украинские БПЛА впервые атаковали ЯНАО. Атака была предпринята на один из промышленных объектов Нового Уренгоя. Полномочный представитель президента России в округе Артем Жога назвал инцидент преступлением киевского режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

