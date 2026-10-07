В ЯНАО будут платить по миллиону за сбитый дрон

Мобильным огневым группам в Ямало-Ненецком автономном округе начнут выплачивать по 1 млн руб. за сбитые беспилотные летательные аппараты.

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Постановление об этом подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Речь идет о беспилотниках противника. Выплата полагается в случае, если защищаемые объекты не получили повреждений.

9 сентября украинские БПЛА впервые атаковали ЯНАО. Атака была предпринята на один из промышленных объектов Нового Уренгоя. Полномочный представитель президента России в округе Артем Жога назвал инцидент преступлением киевского режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиЯмало-Ненецкий АО

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