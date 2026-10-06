Среднегодовая срочная пенсионная выплата в 2027 год превысит 3 тысячи рублей

В 2027 году показатель достигнет 3503,41 рубля. Это ежемесячные выплаты, которые осуществляют в течение определенного периода. Гражданин сам указывает его в заявлении. По закону срок не может быть меньше десяти лет.



Средний размер в 2026 году составляет около 3 тысяч рублей в месяц. С 1 августа срочные выплаты выросли на 19,32%. Получить их могут женщины с 55 лет и мужчины с 60. Их пенсионные накопления должны состоять из добровольных взносов, программы софинансирования или маткапитала.



Недавно в Госдуме сообщили, кому до конца года прибавят пенсии.

