Посольство РФ с иронией ответило на заявление Каллас о Молдавии и Евросоюзе

Посольство России в Молдавии отреагировало на заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Она сказала, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления республики в Европейский союз.

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В дипмиссии считают, что в Брюсселе фактически согласились с присутствием на территории Евросоюза российских войск. Они находятся в Приднестровье по Договору о принципах мирного урегулирования 1992 года. Там добавили, что им отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе.

Также посольство задалось вопросом, не означает ли озвученный Каллас сценарий шага в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности.

Ранее стало известно, что ЕС разрабатывает дорожные карты для вступления в союз Украины и Молдавии.

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ФОТО: dpa / ТАСС
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