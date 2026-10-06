Посольство РФ с иронией ответило на заявление Каллас о Молдавии и Евросоюзе

В дипмиссии считают, что в Брюсселе фактически согласились с присутствием на территории Евросоюза российских войск. Они находятся в Приднестровье по Договору о принципах мирного урегулирования 1992 года. Там добавили, что им отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе.



Также посольство задалось вопросом, не означает ли озвученный Каллас сценарий шага в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности.



Ранее стало известно, что ЕС разрабатывает дорожные карты для вступления в союз Украины и Молдавии.

