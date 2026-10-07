В КПРФ предложили субсидии всем россиянам, чьи платежи по ЖКХ выше 10% от дохода

В настоящее время получить компенсацию за оплату жилищно-коммунального хозяйства, согласно федеральному стандарту, могут семьи, чей платёж превышает 22% от суммарного дохода. При этом у субъектов есть право самостоятельно выставлять порог для выплаты субсидий. Таким образом, например, в Москве действует «потолок» в 10%, а в Подмосковье — 22%.

Депутаты считают, что данная практика создаёт дополнительную финансовую нагрузку на россиян, приводит к внутренней миграции, «нарушает принцип равенства граждан в вопросе получения социального обеспечения».

В КПРФ считают, что решать проблему можно установлением по всей стране единого порога в 10%, с обязательным предоставлением субсидий, если платежи по ЖКУ его превысят. Ожидается, что мера снизит количество неплательщиков и общие долги россиян по коммуналке.

Коммунальные услуги согласно прогнозу социально-экономического развития России, на базе которого составлен проект нового федерального бюджета, подорожают больше заложенной инфляции. Из документа следует, что тарифы вырастут в 2027 году на 11 %, в 2028 – на 8,6 %, в 2029 – на 7,6 %, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

