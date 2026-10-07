На Западе предупредил о росте цен на нефть до $200 из-за отсутствия запасов

Как заявил главы Vitol Group Рассела Харди, запасы сырья в западных странах оказались исчерпаны в результате войны с Ираном. По словам гендиректора крупнейшей в мире независимой нефтетрейдерской компании, дефицит топлива на рынках зимой, скорее всего, сохранится. В настоящее время к нему добавляется и дефицит танкеров, и логистические проблемы будут добавлять напряженности на рынке.

«На Западе больше нет запасов, которые можно было бы использовать», — заявил Харди на конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне. Он указал, что исчерпаны «все имевшиеся запасы». Эксперт назвал крайне важным, чтобы восстановившиеся сейчас поставки из Персидского залива продолжались без перебоев.

Западные аналитики делают вид, что в Ормузском проливе восстановилось судоходство, на деле же хрупкий мир может рухнуть в любой момент, поэтому цены на нефть пока не снижаются, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

