Посольство США в РФ предупредило американцев об угрозе чумы и призвало покинуть страну
Американское посольство в России предупредило своих граждан об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию РФ.
Дипломаты указали, что следят за сообщениями о возможном случае легочной чумы, смерти человека и введении карантинных мер в Иркутске. Гражданам США, находящимся в регионе, рекомендовано следовать указаниям местных медиков, не посещать затронутые больницы и обращаться за медицинской помощью при появлении температуры или проблем с дыханием.
Дипломаты советуют в течение 14 дней после поездки в район возможной вспышки следить за своим здоровьем, а также заранее продумать план экстренного выезда из РФ, который не будет зависеть от помощи Вашингтона.
Госдепартамент США по рекомендует не ездить в Россию своим гражданам, а находящимся в стране — покинуть ее как можно скорее. В ведомстве также ссылаются на риски незаконного задержания и проблемы с безопасностью.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил появление слухов о «чуме» в Иркутской области. А президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов при необходимости оказать содействие России в связи с выявлением в области случая пневмонии неустановленной этиологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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