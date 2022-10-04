Подруга Пугачевой рассказала, когда певица вернётся в Россию

По её словам, Примадонна, которая уехала из России вместе с детьми Гарри и Лизой, может вернуться в Россию «когда всё переварится, успокоится, устаканится».

«Она любит свою страну, любит людей, у неё здесь в России похоронены все — родные, близкие. Просто эмоции взяли верх... Надо просто оставить в покое человека и не дёргать», — заключила Аксенова.

Ранее «Известия» со ссылкой на собственный источник сообщили, что Пугачёва вместе с детьми улетела в Тель-Авив (Израиль), при этом без обратного билета.

