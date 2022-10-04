«Были холопами, стали рабами». Пугачёва ответила тем, кто её критикует
Народная артистка СССР Алла Пугачёва в своих соцсетях заявила, что счастлива, что её ненавидят те, кого она всегда не могла терпеть.
По её словам, если бы она нравилась этим людям, то значит она «пела и жила зря».
«Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами!» - заключила певица.
Ранее Пугачева разместила в соцсетях пост с обращением к Минюсту РФ с просьбой признать её иноагентом, как и её супруга шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), сообщают «Невские новости».
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