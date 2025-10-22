В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в Аргентине. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Сейсмособытие произошло в 03.51 UTC (06.51 мск) в 188 км северо-западнее города Сан-Луис. Очаг землетрясения располагался на глубине 122 км.

Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее на Филиппинах зафиксировали двойное землетрясение магнитудой 7,4 и 6,8, в результате погибли семь человек, 11 пострадали, напоминает РЕН ТВ.

