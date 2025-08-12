Мошенники звонят в мессенджерах от имени «Госуслуг» для получения кода

В России аферисты начали звонить гражданам в мессенджерах якобы с аккаунта «Госуслуг», сообщает РИА Новости.

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкоматов

Они просят их назвать код из СМС для подтверждения учетной записи. Злоумышленник, у которого на фото в профиле установлен логотип «Госуслуг», сообщает, что учетная запись на портале не подтверждена, и предлагает это исправить. Для этого мошенник просит назвать код из СМС.

Если жертва обмана соглашается, аферист получает доступ к личному кабинету на портале. «Госуслуги» указали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из СМС.

Ранее мошенники придумали двухэтапную схему обмана граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

