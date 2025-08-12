Мошенники звонят в мессенджерах от имени «Госуслуг» для получения кода
В России аферисты начали звонить гражданам в мессенджерах якобы с аккаунта «Госуслуг», сообщает РИА Новости.
Они просят их назвать код из СМС для подтверждения учетной записи. Злоумышленник, у которого на фото в профиле установлен логотип «Госуслуг», сообщает, что учетная запись на портале не подтверждена, и предлагает это исправить. Для этого мошенник просит назвать код из СМС.
Если жертва обмана соглашается, аферист получает доступ к личному кабинету на портале. «Госуслуги» указали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из СМС.
Ранее мошенники придумали двухэтапную схему обмана граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мошенники звонят в мессенджерах от имени «Госуслуг» для получения кода
- Пентагон: Урегулирование на Украине потребует обмена землями
- СМИ: Су-34 может успешно выдержать посадку на брюхо
- СМИ: Окружение Зеленского переводит ежемесячно $50 млн на счета в ОАЭ
- Экс-помощник Буша-младшего назвал место встречи Путина и Трампа после Аляски
- В России могут резко увеличить декретные
- СМИ: Зеленский может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования
- Опубликованы кадры возможного места проведения встречи Путина и Трампа
- Продажи красной икры в России рухнули на 22%
- СМИ: Генштаб ВСУ исказил данные о ситуации в Бессаловке Сумской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru