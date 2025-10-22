В МИД заявили, что Киев дал гарантии безопасности для ЗАЭС
Киев дал гарантии безопасности для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.
«Удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», - сообщили в министерстве.
Как отметили в МИД, стороны провели «длительные и непростые» консультации.
В сентябре в результате удара украинской армии была повреждена опора линии электропередачи «Днепровская», с помощью которой велось внешнее электроснабжение ЗАЭС. Обеспечение собственных нужд станции осуществлялось за счет резервных дизель-генераторов. После определения локальных зон прекращения огня специалисты начали ремонтные работы на «Днепровской», отмечает РЕН ТВ.
