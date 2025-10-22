Трамп: Окончательное решение о встрече с Путиным пока не принято

Окончательное решение относительно встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока не принято. Об этом заявил журналистам глава Белого дома.

«Не хотелось бы терять время впустую... Посмотрим, что произойдет», — отметил Трамп.

При этом американский президент подчеркнул, что не называл переговоры с Путиным в Будапеште пустой тратой времени и «не говорил ничего такого». По словам Трампа, о решении, состоится ли российско-американская встреча в Венгрии, могут объявить в течение нескольких дней.

Ранее стало известно, что Трамп и Путин намерены провести саммит в Будапеште. Однако позже в СМИ появились сообщения об отмене встречи. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев опроверг эти данные, указав, что подготовка к саммиту продолжается, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ПутинСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры