Трамп: Окончательное решение о встрече с Путиным пока не принято
Окончательное решение относительно встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока не принято. Об этом заявил журналистам глава Белого дома.
«Не хотелось бы терять время впустую... Посмотрим, что произойдет», — отметил Трамп.
При этом американский президент подчеркнул, что не называл переговоры с Путиным в Будапеште пустой тратой времени и «не говорил ничего такого». По словам Трампа, о решении, состоится ли российско-американская встреча в Венгрии, могут объявить в течение нескольких дней.
Ранее стало известно, что Трамп и Путин намерены провести саммит в Будапеште. Однако позже в СМИ появились сообщения об отмене встречи. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев опроверг эти данные, указав, что подготовка к саммиту продолжается, пишет Ura.ru.
