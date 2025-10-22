В Мордовии предприятие получило повреждения при атаке ВСУ

Предприятие в Мордовии повреждено при атаке БПЛА. Об этом заявил глава региона Артем Здунов.

В Ростовской области при атаке БПЛА повреждены семь домов и 25 машин

По его словам, ночью была совершена массированная атака украинских дронов на территорию республики.

«В результате одно из наших предприятий получило повреждения», — написал Здунов в Telegram-канале.

На месте ЧП находятся экстренные службы, привлечены необходимые силы и средства.

Накануне российские средства ПВО уничтожили 58 украинских дронов над Брянской и Курской областями, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
