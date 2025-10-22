В Мордовии предприятие получило повреждения при атаке ВСУ
22 октября 202506:50
Предприятие в Мордовии повреждено при атаке БПЛА. Об этом заявил глава региона Артем Здунов.
По его словам, ночью была совершена массированная атака украинских дронов на территорию республики.
«В результате одно из наших предприятий получило повреждения», — написал Здунов в Telegram-канале.
На месте ЧП находятся экстренные службы, привлечены необходимые силы и средства.
Накануне российские средства ПВО уничтожили 58 украинских дронов над Брянской и Курской областями, пишет Ura.ru.
