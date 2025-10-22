СМИ: В сенате США поддержат три антироссийских проекта 22 октября

Комитет сената США по международным отношениям 22 октября поддержит ряд антироссийских законопроектов. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«В среду комитет... готовится принять три законопроекта, направленных на усиление давления на Россию», - указывает портал.

Так, первый документ предполагает внесение РФ в список государств-спонсоров терроризма, во втором речь идет о введении экономических санкций в отношении Китая, третий предусматривает передачу Украине каждые 90 дней российских активов, хранящихся в США.

Ранее группа американских сенаторов предложила каждые три месяца передавать Киеву не менее $250 млн из замороженных активов РФ, пишет 360.ru.

