СМИ: В сенате США поддержат три антироссийских проекта 22 октября
Комитет сената США по международным отношениям 22 октября поддержит ряд антироссийских законопроектов. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
«В среду комитет... готовится принять три законопроекта, направленных на усиление давления на Россию», - указывает портал.
Так, первый документ предполагает внесение РФ в список государств-спонсоров терроризма, во втором речь идет о введении экономических санкций в отношении Китая, третий предусматривает передачу Украине каждые 90 дней российских активов, хранящихся в США.
Ранее группа американских сенаторов предложила каждые три месяца передавать Киеву не менее $250 млн из замороженных активов РФ, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Загружены по уши: Учителя не поддержали повышение минимальных баллов ЕГЭ
- Нарушение Конституции: В Госдуме призвали убрать курьерские мопеды с тротуаров
- В Уганде 63 человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями
- Самолет премьера Австралии вынужденно сел в США
- Средства ПВО уничтожили над Россией 33 украинских дрона
- Напряженный разговор: Встреча Путина и Трампа оказалась под угрозой
- СМИ: В сенате США поддержат три антироссийских проекта 22 октября
- Украинские дроны атаковали одно из предприятий в Дагестане
- В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,7
- В МИД заявили, что Киев дал гарантии безопасности для ЗАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru