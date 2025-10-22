Кинооператора Мукасея госпитализировали в московскую больницу

По данным СМИ, Мукасей почувствовал себя плохо дома и потерял сознание. Родственники оператора вызвали скорую помощь, медики экстренно доставили Мукасея в больницу. Кинематографисту оказывают всю необходимую помощь.

Анатолию Мукасею 87 лет, он работал над многими культовыми советскими фильмами, в том числе «Берегись автомобиля», «Чучело», «Большая перемена», а также сотрудничал как оператор со своей супругой режиссером Светланой Дружининой.

