В России перестанут автоматически продлевать водительские права

Автоматическое продление водительских удостоверений в России, действовавшее с 2022 года, завершится с 1 января следующего года. Об этом заявил ассистент кафедры административного права и процесса им. Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

«Предусмотрено продление на три года российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года», — отметил эксперт в беседе с ТАСС.

По словам Зокирова, если срок прав истекает, например, 31 декабря нынешнего года, документ будет действителен по 30 декабря 2028-го. Однако если удостоверение недействительно с 1 января 2026-го, автоматического продления не будет. Автомобилистам, воспользовавшимся автопродлением единожды, нужно знать дату, когда истекает срок действия прав, чтобы вовремя продлить их в стандартном порядке. Дата указывается в самом документе.

Ранее в России повысили стоимость получения водительских прав, пластиковый документ обойдется в 4 тысячи рублей, нового поколения с чипом — в 6 тысяч, пишет Ura.ru.

