Российские хакеры взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ
Хакерская группировка KillNet взломала базу данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для украинской армии. Об этом рассказал представитель ячейки с ником KillMilk в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, доступ к базе получили в результате взлома одного из первых лиц украинского министерства цифровой трансформации.
«Нами были получены электронная почта, адреса лабораторий и номера телефонов и Ф. И. О. продавцов», — рассказал KillMilk.
Согласно полученной информации, в 2024 году оборот маркетплейса составил почти 82 млрд гривен. В число заказчиков площадки входят Служба безопасности Украины и Главное управление разведки.
Кроме того, хакерам удалось получить тактико-технические характеристики множества моделей дронов.
Ранее группировка KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ, пишет Ura.ru.
