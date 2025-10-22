Российские хакеры взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ

Хакерская группировка KillNet взломала базу данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для украинской армии. Об этом рассказал представитель ячейки с ником KillMilk в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, доступ к базе получили в результате взлома одного из первых лиц украинского министерства цифровой трансформации.

«Нами были получены электронная почта, адреса лабораторий и номера телефонов и Ф. И. О. продавцов», — рассказал KillMilk.

Согласно полученной информации, в 2024 году оборот маркетплейса составил почти 82 млрд гривен. В число заказчиков площадки входят Служба безопасности Украины и Главное управление разведки.

Кроме того, хакерам удалось получить тактико-технические характеристики множества моделей дронов.

Ранее группировка KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ, пишет Ura.ru.

