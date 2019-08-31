Подрезанные крылья. Авиаэксперты оценили подготовку пилотов в России
Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов и заслуженный пилот России Юрий Сытник в эфире НСН рассказали о сложностях обучения российских пилотов.
Пилот погиб в результaте жесткой посaдки легкомоторного сaмолетa под деревней Минино Клинского рaйонa Московской облaсти. Об этом «РИA Новости» сообщили в пресс-службе подмосковного глaвкa МЧС.
Помимо пилотa нa борту нaходился 12-летний ребенок. В нaстоящее время его осмaтривaют врaчи ЦБР Клина, ребенка госпитализировали с переломом бедра и подозрением на перелом позвоночника, пишет Газета.ру.
Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов в эфире НСН обратил внимание на снижение качества подготовки пилотов, которым становится негде и не на чем учиться.
«Авиационные учебные центры закрыты. А в летных училищах из-за недофинансирования не хватает инструкторов, которые учат курсантов. Не хватает денег на запчасти. Потому что самолеты первоначального обучения и запчасти надо покупать в Австрии. Как вообще эту оплату производить там. Вообще не представляю. Курсанты заканчивают училища, диплом получают, потому что они теорию всю сдали. А пилотское свидетельство многие не получают из-за того, что они не отлетали положенные часы», - отметил собеседник НСН.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН отметил, что управляют легкомоторными самолетами, как правило, частные пилоты. По его мнению, наиболее профессиональные из них могут сделать карьеру и вырасти до линейного пилота.
«Подготовка пилотов для частных самолетов отличается от того, как готовят полетов для коммерческих рейсов или линейных пилотов. Первоначальный уровень обучения – это частный пилот, частный самолет. Выпуск таких пилотов небольшой, имеет свою серию, государственную регистрацию. Техника таких полетов довольно сложная, потому что, во-первых, у пилотов небольшой налет часов, во-вторых, присутствует относительная свобода в выполнении полетов и пилотажных элементов, в-третьих сложная география. Не будет хороших частных пилотов – не будет и линейных пилотов. Те, кто сможет переквалифицироваться из частного пилота в коммерческого, а потом в линейного, и станут настоящими профессионалами с опытом за плечами. К сожалению, авиация такая сфера, где люди часто погибают. У нас без смертей невозможно. Их опыт становится наукой для тех, кто идет следом», - заявил Юрий Сытник.
Ранее лидер группы «Пилот» Илья Чёрт рассказал НСН о выводах Генпрокуратуры по состоянию гражданской авиации РФ.
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