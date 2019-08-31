Подрезанные крылья. Авиаэксперты оценили подготовку пилотов в России

Пилот погиб в результaте жесткой посaдки легкомоторного сaмолетa под деревней Минино Клинского рaйонa Московской облaсти. Об этом «РИA Новости» сообщили в пресс-службе подмосковного глaвкa МЧС.

Помимо пилотa нa борту нaходился 12-летний ребенок. В нaстоящее время его осмaтривaют врaчи ЦБР Клина, ребенка госпитализировали с переломом бедра и подозрением на перелом позвоночника, пишет Газета.ру.

Президент «Шереметьевского профсоюза лётного состава» Игорь Дельдюжов в эфире НСН обратил внимание на снижение качества подготовки пилотов, которым становится негде и не на чем учиться.

«Авиационные учебные центры закрыты. А в летных училищах из-за недофинансирования не хватает инструкторов, которые учат курсантов. Не хватает денег на запчасти. Потому что самолеты первоначального обучения и запчасти надо покупать в Австрии. Как вообще эту оплату производить там. Вообще не представляю. Курсанты заканчивают училища, диплом получают, потому что они теорию всю сдали. А пилотское свидетельство многие не получают из-за того, что они не отлетали положенные часы», - отметил собеседник НСН.