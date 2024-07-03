«Обуздать страховщиков»: Цену за ОСАГО призвали установить на уровне 300 рублей

Инициатива штрафовать россиян за езду без полиса ОСАГО каждый день при помощи дорожных камер является контрпродуктивной, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН. По его словам, необходимо установить цену на ОСАГО в 300 рублей, чтобы автовладельцы могли позволить себе купить его.

Ранее сообщалось, что россиян могут начать штрафовать каждый день за езду без страховки – по госномеру через дорожные камеры. По данным Telegram-канала «Shot», инициативу готовят совместно МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков. Госдума может рассмотреть ее уже в начале августа. Авторы инициативы пытаются добиться повышения защищенности водителей от случаев финансового краха при дорогостоящих ДТП. Планируется, что штрафовать за поездки без ОСАГО будут не более одного раза в день.