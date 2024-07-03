«Обуздать страховщиков»: Цену за ОСАГО призвали установить на уровне 300 рублей
Большинство жителей регионов ездят без полиса ОСАГО из-за его цены, которая зачастую является для них неподъемной, отметил в эфире НСН Константин Крохмаль.
Инициатива штрафовать россиян за езду без полиса ОСАГО каждый день при помощи дорожных камер является контрпродуктивной, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН. По его словам, необходимо установить цену на ОСАГО в 300 рублей, чтобы автовладельцы могли позволить себе купить его.
Ранее сообщалось, что россиян могут начать штрафовать каждый день за езду без страховки – по госномеру через дорожные камеры. По данным Telegram-канала «Shot», инициативу готовят совместно МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков. Госдума может рассмотреть ее уже в начале августа. Авторы инициативы пытаются добиться повышения защищенности водителей от случаев финансового краха при дорогостоящих ДТП. Планируется, что штрафовать за поездки без ОСАГО будут не более одного раза в день.
«Считаю, что это контрпродуктивная схема, направленная на изымание средств таким способом, пусть даже законным. Нужно уменьшать стоимость ОСАГО до 10% от стоимости полиса. ОСАГО должно стоить 300-500 рублей максимум, а не те суммы, которые они говорят. Плюс сделать бесплатным ОСАГО для пожилых пенсионеров, ветеранов СВО, многодетных семей и так далее. Весомых скидок на ОСАГО сейчас нет. Нужно задействовать государство при формировании цены ОСАГО, немножко обуздать страховщиков, вводить субсидии для определенных категорий граждан. Нужно вводить социальный рейтинг полиса ОСАГО, как это сделано в Китае – там некоторые категории граждан полностью освобождены от оплаты ОСАГО на определенный срок», - сказал Крохмаль.
Он отметил, что большинство жителей регионов ездят без полиса ОСАГО из-за его цены, которая зачастую является для них неподъемной. По словам Крохмаля, если инициативу примут, она затронет только города-миллионники.
«Это проблема городов-миллионников с камерами: Москва, Петербург и так далее. Остальные могут выдохнуть спокойно, потому что основная масса людей, которые передвигаются без полисов ОСАГО или используют ксерокопию и так далее с тем, чтобы не платить – это регионы, 99% территории России, которые не охвачены камерами видеофиксации. Большинство граждан в регионах не покупают ОСАГО осознанно, потому что для некоторых это неподъемная сумма... Это решили компенсировать за счет крупных городов… В расчете на то, что залетный товарищ из региона заскочит в Москву и получит письмо счастья», - добавил Крохмаль.
В начале года ОСАГО стало дешевле, несмотря на повышенный уровень инфляции в России. В I квартале средняя цена полиса снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 6779 рублей, следует из данных сервиса «Сравни».
Сегодня Совет Федерации убрал полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля, но, тем не менее, за езду без него предусмотрен штраф в 800 рублей, передает «Радиоточка НСН».
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