Наличие ОСАГО будут проверять по камерам

В России наличие полиса ОСАГО у водителей начнут проверять по дорожным камерам, сообщают «Известия».

Средняя цена полиса ОСАГО в 2024 году снизилась до 6,5 тысячи рублей

Мера начнет действовать с 1 марта 2025 года. Автовладельцам без страховки будут приходить предупреждения через сайт «Госуслуги». Эксперимент продлится год. За это время проверят работу системы, а также подготовку россиян к данной инициативе.

Затем система заработает в полноценном формате и нарушителям будут приходить штрафы.

Ранее в Госдуму внесли проект о повышении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилистыАвтострахованиеОСАГОКамеры

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