Наличие ОСАГО будут проверять по камерам

Мера начнет действовать с 1 марта 2025 года. Автовладельцам без страховки будут приходить предупреждения через сайт «Госуслуги». Эксперимент продлится год. За это время проверят работу системы, а также подготовку россиян к данной инициативе.

Затем система заработает в полноценном формате и нарушителям будут приходить штрафы.

Ранее в Госдуму внесли проект о повышении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

