Наличие ОСАГО будут проверять по камерам
7 октября 202406:02
В России наличие полиса ОСАГО у водителей начнут проверять по дорожным камерам, сообщают «Известия».
Мера начнет действовать с 1 марта 2025 года. Автовладельцам без страховки будут приходить предупреждения через сайт «Госуслуги». Эксперимент продлится год. За это время проверят работу системы, а также подготовку россиян к данной инициативе.
Затем система заработает в полноценном формате и нарушителям будут приходить штрафы.
Ранее в Госдуму внесли проект о повышении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru