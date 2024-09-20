Премиум и контрафакт: Срок доставки автозапчастей в Россию увеличился в три раза

Срок доставки автозапчастей в Россию увеличился в три раза – с 30 до 90 дней, заявил НСН вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Станции техобслуживания столкнулись с нехваткой запчастей из-за увеличения продаж подержанных машин — больше всего проблем сейчас с деталями для двигателей премиальных авто, трансмиссий и систем электроники, пишут «Известия». Казаченко эту информацию не подтвердил.

«Проблем с запчастями сегодня нет, за исключением премиальных китайских брендов электромобилей. Если брать премиальные модели большой немецкой тройки, проблем нет. Что касается Cadillac и Chevrolet, там срок доставки от 30-36 дней увеличился до 90 дней. Все можно купить, но ждать дольше. Контрафакт по запчастям спал, потому что много китайских вариантов, там цены ниже, подделывать нет смысла», - отметил он.

Со своей стороны, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что заменить на аналоги можно не все, например, коробка передач и блок управления нужны оригинальные.

«Мы дефицита запчастей для ТО не наблюдаем, для регулярного ремонта все есть. Для более серьезного ремонта детали требуются гораздо реже, поэтому их на складах дилеры никогда не держали. Деталь привезут точно, просто сейчас дольше получается из-за санкций. Есть детали, которые могут быть только оригинальными, например, коробка передач, блок управления. Это вряд ли можно заменить аналогом, а вот тормозные колодки, диски – заменить можно. Чтобы избежать контрафакта, надо стараться покупать в более проверенных местах, не по самой низкой цене, не по первому же объявлению в интернете. Лучше пользоваться советами знакомых», - заключил собеседник НСН.

Минпромторг РФ ранее дополнил перечень товаров для параллельного импорта автокомпонентами для автомобилей южнокорейских брендов Kia и Hyundai. До этого по параллельному импорту в Россию можно было ввозить только автомобили Kia. Теперь в перечень включены и запчасти к ним, а список запчастей для Hyundai ведомство расширило, передает «Радиоточка НСН».

