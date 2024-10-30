«Поднять якорь!»: Как ударит по россиянам монополия «Почты России»
«Почта России» могла бы обойти ведущие маркетплейсы, если бы не устаревшие законы, при этом от ее монополии ничего хорошего не будет, сказал в эфире НСН Алексей Кременсков.
Возможная монополия «Почты России» приведет к росту цен для граждан, а для ее эффективной работы нужны не денежные вливания, а отказ от устаревших правил, заявил в интервью НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Ранее стало известно, что «Почта России» предложила принять дополнительные условия для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли. По данным РБК, это повысит долю госкомпании на рынке трансграничной торговли и сделает ее монополистом.
«Предложения, которые вносит "Почта России", можно сопоставить с предложениями из серии: чтобы стать предпринимателем, нужно иметь на счету не менее 10 миллионов рублей и опыт предпринимательства 10 лет. Как раньше было, когда принимается на работу сотрудник с опытом работы не менее пяти лет, а должность совсем новая. Это сведется к тому, что "Почта России" действительно может монополизировать рынок. В этом случае будет много плохих последствий. Улучшения для потребителей от этого не будет, цены на все вырастут, а трансграничка вообще упадет», - сказал Кременсков.
При этом он объяснил, почему сегодня деньги не помогут «Почте России».
«Если говорить о вливании средств в "Почту России", то это то же самое, что доливать бензин в лодку, которая стоит на якоре, и постоянно пытаться жечь мотор, чтобы тронуться с места. Нужно этот якорь просто поднять, тогда и лодка поплывет. Все требования, которые предъявляются сегодня к "Почте России", слишком завышены и уже не современны. Необходимо упростить регуляторную нагрузку, которая возложена на "Почту России" в связи с ее документацией и техническим оборудованием, чтобы они могли быть конкурентоспособны по сравнению с остальными участниками рынка», - пояснил эксперт.
По мнению Кременскова, «Почта России» вполне могла бы обойти ведущие маркетплейсы.
«Если бы "Почта России" была коммерческой структурой, она была бы значительно крупнее, чем наши передовые маркетплейсы. Сегодня для того, чтобы заключить с "Почтой России" договоры на перевозку, транспортировку товаров и так далее, уходит очень много времени и сил. Это связано с тем, что почтовые законы, по которым они работают, уже устарели и их нужно модернизировать. Коммерция пользуется тем, что у нее более облегченные условия на рынке», - заключил собеседник НСН.
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев ранее допустил возможность установки монополии «Почты России» на доставку в почтовые ящики, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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