«Поднять якорь!»: Как ударит по россиянам монополия «Почты России»

Возможная монополия «Почты России» приведет к росту цен для граждан, а для ее эффективной работы нужны не денежные вливания, а отказ от устаревших правил, заявил в интервью НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Ранее стало известно, что «Почта России» предложила принять дополнительные условия для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли. По данным РБК, это повысит долю госкомпании на рынке трансграничной торговли и сделает ее монополистом.