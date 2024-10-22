«Меньше акций»: К чему приведет обязанность маркетплейсов согласовывать цены
Алексей Кременсков заявил НСН, что маркетплейсы сегодня включают продавцов в акции автоматически, без согласия.
Обязанность маркетплейсов согласовывать цены с продавцами приведет к уменьшению числа акций, но эта мера нужна рынку, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли "ЦифроТоргГлобал" Алексей Кременсков.
Минэк предложил исключить правило молчаливого согласия продавца на изменение цены на маркетплейсе, пишут «Ведомости». По мнению министерства, согласие не может выражаться в форме «молчания или бездействия». Таким образом, любые изменения в стоимости (скидки или наценки) по инициативе платформы обязаны быть обсуждены с продавцом, который должен формализовать свое согласие на это. Кременсков рассказал, как новшество изменит рынок.
«Сегодня цены все-таки устанавливают продавцы, но есть понятие скидок. Цены могут снижаться дополнительно за счет акций маркетплейсов, это правда. К примеру, маркетплейс автоматически запускает акцию, если продавец промолчал и не выразил несогласие. Это неоднократно обсуждалось, маркетплейсы пытаются таким образом конкурировать друг с другом. Если сами продавцы хотят дать скидку, это должны быть договоренности, не просто по умолчанию. Это абсолютно правильная мера, со временем все стабилизируется», - объяснил он.
При этом, по его словам, в первое время товаров по акции на площадках станет меньше.
«На потребителях новшество отразится, так как меньшее количество продавцов будет принимать участие в акциях. Есть продавцы, которые готовы принимать участие, а есть и продавцы, которые не захотят скидок, просто разместили товары и ждут. В данном случае станет меньше предложения товаров по акции. Но со временем продавцы увидят, что продажи без акций падают, и будут участвовать, принимать осознанное решение», - добавил собеседник НСН.
Есть зона ответственности по контролю товаров, которая должна лежать на маркетплейсах, в частности, они могут не пропускать контрафакт, отслеживать маркировку и проверять продавцов, заявил ранее глава Союза потребителей Алексей Койтов, передает «Радиоточка НСН».
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