«Меньше акций»: К чему приведет обязанность маркетплейсов согласовывать цены

«Сегодня цены все-таки устанавливают продавцы, но есть понятие скидок. Цены могут снижаться дополнительно за счет акций маркетплейсов, это правда. К примеру, маркетплейс автоматически запускает акцию, если продавец промолчал и не выразил несогласие. Это неоднократно обсуждалось, маркетплейсы пытаются таким образом конкурировать друг с другом. Если сами продавцы хотят дать скидку, это должны быть договоренности, не просто по умолчанию. Это абсолютно правильная мера, со временем все стабилизируется», - объяснил он.

При этом, по его словам, в первое время товаров по акции на площадках станет меньше.

«На потребителях новшество отразится, так как меньшее количество продавцов будет принимать участие в акциях. Есть продавцы, которые готовы принимать участие, а есть и продавцы, которые не захотят скидок, просто разместили товары и ждут. В данном случае станет меньше предложения товаров по акции. Но со временем продавцы увидят, что продажи без акций падают, и будут участвовать, принимать осознанное решение», - добавил собеседник НСН.

Есть зона ответственности по контролю товаров, которая должна лежать на маркетплейсах, в частности, они могут не пропускать контрафакт, отслеживать маркировку и проверять продавцов, заявил ранее глава Союза потребителей Алексей Койтов, передает «Радиоточка НСН».